رسميًا .. الأهلي يعلن عن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا

الأهلي يفقد 4 لاعبين بسبب فيروس كورونا.

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، عن إصابة 4 لاعبين في صفوف الفريق الأحمر، لينضموا إلى اللاعبين المصابين حاليًا بصفوف القلعة الحمراء.

وكان الثلاثي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة، بالإضافة إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، قد تعرضوا لفيروس كورونا، حيث تحولت نتيجتهم إلى سلبية، باستثناء السولية.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن إصابة رباعي الفريق محمود عبد المنعم "كهربا، أكرم توفيق، محمد هاني، مروان محسن" بفيروس كورونا.

المزيد من الفرق

مدير الكرة أشار إلى أن رباعي الفريق المصاب بفيروس كورونا، سيخضعون للعلاج وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة، من أجل التعافي من الإصابة بالفيروس.

وتابع: "محمد مجدي أفشة سيجري مسحة طبية جديدة، من أجل الاطمئنان على حالته، والتعرف على نسبة شفائه بشكل تام، وهو إجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب بفيروس كورونا".

ومن المقرر أن يخضع أفشة إلى مسحتين من أجل التأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة.

أبو تريكة: الدوحة بأكملها سمعت صوتي احتفالًا بهدف "أفشة" القاتل

الأهلي يستعد للقاء وادي دجلة، بالجولة الخامسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها مساء غدٍ الجمعة.