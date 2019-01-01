رسميًا - الأهلي يعلن ضم ياسر إبراهيم من سموحة

ياسر إبراهيم، الصفقة السادسة للأهلي في الشتاء

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن النادي الأهلي، عن ضم ياسر إبراهيم، مدافع فريق نادي سموحة بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي أكد خلال بيانًا رسميًا على أن عدلي القيعي مستشار التعاقدات، قام بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب، في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ياسر إبراهيم انتقل لصفوف الأهلي لمدة أربع مواسم ونصف موسم، تبدأ من يناير الجاري، ليصبح لاعبًا في صفوف القلعة الحمراء.

حسين الشحات يوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي بعد انضمامه رسميًا للفريق. 🔴👇



(IG/alahlyegypt-📽️) pic.twitter.com/PcvYEoL3H0 — جول مصر (@goaleg) January 7, 2019

وانتقل في المقابل عمرو بركات صانع ألعاب الأهلي، إلى صفوف سموحة لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وبذلك يصبح ياسر إبراهيم هو الصفقة السادسة، بعد ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي، والأنجولي جيرالدو، ومحمود وحيد وحسين الشحات ومحمد محمود.