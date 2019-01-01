النتائج المباشرة
الانتقالات

رسميًا - الأهلي يعلن ضم ياسر إبراهيم من سموحة

التعليقات()
ياسر إبراهيم، الصفقة السادسة للأهلي في الشتاء

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن النادي الأهلي، عن ضم ياسر إبراهيم، مدافع فريق نادي سموحة بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي أكد خلال بيانًا رسميًا على أن عدلي القيعي مستشار التعاقدات، قام بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب، في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ياسر إبراهيم انتقل لصفوف الأهلي لمدة أربع مواسم ونصف موسم، تبدأ من يناير الجاري، ليصبح لاعبًا في صفوف القلعة الحمراء.

اختيارات المحررين

وانتقل في المقابل عمرو بركات صانع ألعاب الأهلي، إلى صفوف سموحة لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وبذلك يصبح ياسر إبراهيم هو الصفقة السادسة، بعد ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي، والأنجولي جيرالدو، ومحمود وحيد وحسين الشحات ومحمد محمود.

الموضوع التالي:
فابريجاس يقترب أكثر من إتمام التعاقد مع موناكو
الموضوع التالي:
براهيم دياز: الانضمام لريال مدريد حلم الطفولة
الموضوع التالي:
راموس يطالب الحكام بالعدالة وينتقد ما حدث لريال مدريد أمام ريال سوسيداد
الموضوع التالي:
كيف تغير ممفيس ديباي منذ رحيله عن مانشستر يونايتد؟
الموضوع التالي:
وكيل مالكوم ينفي المفاوضات مع لاتسيو
إغلاق