رسميًا - الأهلي يعلن تجديد عقد أجايي لمدة 3 سنوات

الأهلي يحصل على توقيع أجايي على عقود جديدة حتى عام 2022

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، تمديد تعاقد النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق، اليوم الإثنين بعد فترة من المفاوضات.

وكان الأهلي قد ألمح في وقت سابق لتوصلهم لاتفاق مع المهاجم النيجيري أجايي، لتمديد عقده مع النادي لحمايته من أي عروض في الفترة المقبلة.

وعلى الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد سيد عبدالحفيظ، أن جونيور أجايي جدد عقده لمدة 3 سنوات جديد، حتى عام 2022.

وأكد مدير الكرة أن أجايي كانت لديه رغبة منذ فترة وترحيب بشأن تمديد عقده مع الأهلي، وهو ما توافق مع النادي للبقاء عليه لفترة مقبلة.

وأصبح أجايي من أفضل اللاعبين والأعمدة الرئيسية للأهلي في الفترة الأخيرة، حيث عانى الفريق في فترة غيابه بسبب الإصابة في الركبة.

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ويسعى الأهلي على تأمين صدارته لمجموعته في دوري أبطال إفريقيا، ويضغط على بيراميدو والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.