رسمياً – الأهلي يعلن بيع لاعبه كلاويدو بايزا إلى الدوري المكسيكي

اللاعب التشيلي يرحل عن صفوف الراقي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي نيكساكا المكسيكي رسمياً تعاقده مع لاعب خط الوسط التشيلي كلاوديو بايزا قادماً من النادي الأهلي السعودي.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الأهلي على موقع تويتر: "وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على بيع عقد محترف الفريق الكروي الأول التشيلي كلاوديو بايزا لفريق نيكساكا المكسيكي".

وقدم مجلس إدارة الراقي، الشكر إلى اللاعب صاحب الـ 25 عاماً على الفترة التي قضاها في جدران الفريق، متمنياً له التوفيق في رحلته الجديدة.

وشارك اللاعب التشيلي، مع الأهلي الموسم المنصرم في 12 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، تمكن خلالها من صناعة هدفاً واحداً ولم يسجل أي أهداف.

وعلى صعيد منفصل، يواصل الأهلي تدريباته على فترتين صباحاً ومساءً، في المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، المقام حالياً في النمسا.

وافق مجلس إدارة النادي #الأهلي على بيع عقد محترف الفريق الكروي الأول التشيلي كلاوديو بايزا لفريق نيكساكا المكسيكي، وقدم مجلس الإدارة شكره للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق الأهلاوي، متمنياً له التوفيق مع فريقه الجديد. — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 11, 2019

ويركز المدير الفني للفريق، برانكو في الحصة الصباحية على التمارين اللياقية والتدريبات التنافسية، فيما تركزت الحصة المسائية على الجوانب التكتيكية لمختلف مراكز اللعب.