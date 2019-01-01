رسميًا - الأهلي يعلن إقالة لاسارتي ومحمد يوسف يخلفه مؤقتًا

الأوروجوياني رحل بعدما قاد الأحمر لهزيمة تاريخية في دوري الأبطال، وكذلك بعدما أقصى الفريق من كأس مصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للفريق، مكتفيين بالفترة التي قضاها مع الفريق.

لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل، بحضور محمود الخطيب قررت توجيه الشكر للأوروجوياني ومعاونيه الأجانب على الفترة التي تولوا بها قيادة الفريق.

وأوضحت اللجنة أن محمد يوسف؛ المدرب العام، سيتولى مهام المدير الفني خلال الفترة المقبلة مؤقتًا، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي آخر.

لاسارتي يغادر المؤتمر منفعلًا بعد هزيمة الأهلي أمام بيراميدز

قرار الإقالة جاء بعد اجتماع عقده الخطيب مع لجنة التخطيط، ظهر اليوم الأحد، لتقييم مسيرة الفريق عقب نهاية الموسم فعليًا، ومناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة خلال الفترة الماضية، والتي لم تتطرق للحديث عنها في وقتها، حفاظًا على استقرار الفريق، وانتظارًا لنهاية الموسم لكي يكون التقييم شاملًا وصحيحًا، وهو ما ساهم في حصول الفريق على البطولة الأهم محليًا والمفضلة لجماهير الأهلي وهي بطولة الدوري، وهو ما يتفق مع سياسة النادي على مدار تاريخه.

يذكر أن جمهور القلعة الحمراء طالب بإقالة لاسارتي أمس السبت، عقب تلقي الهزيمة أمام بيراميدز بهدف وحيد، ووداع كأس مصر من دور الـ16.

وكان الجمهور قد طالب من قبل كذلك برحيل الأوروجوياني عقب تلقي هزيمة ثقيلة أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا العام الماضي، إلا أن الإدارة لم تستجب وقتها.