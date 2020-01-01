رسميًا - الأهلي يجدد عقد وليد سليمان لمدة موسمين

الأهلي يسعى للحفاظ على الرباعي الكبير في الفريق

أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، تمديد عقد لاعبه وليد سليمان بعد الاجتماع مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي خلال الساعات الأخيرة.

كان الأهلي قد أعلن عن الاجتماع مع رباعي الفريق شريف إكرامي ووليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

ويسعى الأهلي للحفاظ على اللاعبين الخبرة في الفريق من أجل أنهم يستحقوا البقاء والتكريم داخل النادي الأهلي في حالة الاعتزال.

المزيد من الفرق

وجاء بيان الأهلي بالتجديد لوليد سليمان على النحو التالي: " أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي تجديد عقد وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين قادمين".

اقرأ أيضًا - سموحة: لم نفاوض الأهلي لشراء عقد ناصر ماهر بسبب كورونا

وأضاف البيان: "جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، وبعد التنسيق الكامل مع محمود الخطيب، رئيس النادي، في كافة الأمور، التي جرت في إطار تقدير الأهلي لأبنائه، والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة القادمة".

الأهلي يسعى للحصول على توقيع أيضًا ثلاثي الفريق شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي خلال الأيام القليلة المقبلة.