رسميًا | الأهلي يتوصل لاتفاق مع مهاجم ميلان السابق

الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

توصلت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، لاتفاق مع مهاجم نادي ميلان الإيطالي السابق، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتسعى إدارة الأهلي لتدعيم صفوفها بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

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وأعلن النادي الأهلي إتمام صفقة نيانج ليكون أحدث المنضمين إلى العميد.

Welcome M’baye Niang 🥁💚 pic.twitter.com/QjDFZD6jTG — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 7, 2021

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة الأهلي تلقت الموافقة النهائية من نادي رين الفرنسي، من أجل التعاقد مع السنغالي مباي نيانج، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي اتفق مع نادي رين الفرنسي، على ضم نيانج بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، لتدعيم صفوف الراقي.

وكان نادي الشباب قد دخل في مفاوضات مع نيانج من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قبل التعاقد مع النيجيري أوديون إيجالو مهاجم شنجهاي الصيني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

نيانج سبق له ولعب في العديد من الأندية، أبرزها ميلان الإيطالي ومونبيلييه الفرنسي وجنوى الإيطالي وواتفورد الإنجليزي وتورينو الإيطالي، قبل الانضمام إلى رين الفرنسي في صيف 2019.