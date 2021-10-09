رسميًا .. الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع حمدي النقاز

الأهلي السعودي يضم لاعب جديد

أعلن النادي الأهلي السعودي، عن التعاقد مع التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق.

النقاز انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الزمالك حتى نهاية الموسم، ولكن ليس على سبيل الإعارة، حيث لم يفعل اللاعب التونسي عقده حتى الآن، وسيعود إلى القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي ومن ثم يفعل عقده مع بداية الموسم القادم.

الأهلي يعلن عن التعاقد مع حمدي النقاز:

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن التعاقد مع حمدي النقاز حتى نهاية الموسم الحالي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز 28 عامًا، لتدعيم صفوف الفريق الأول بالنادي، حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر".

أنهت إدارة النادي #الأهلي إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز (٢٨ عاماً)، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، حتى نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر 🇹🇳💚 pic.twitter.com/8Ug1waWeGc — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 9, 2021

كيف عاد النقاز إلى نادي الزمالك؟

وقررت إدارة الزمالك استبعاد حمدي النقاز من قائمة الفريق الأول، بسبب اكتمال عدد اللاعبين الأجانب ، لينتقل اللاعب التونسي إلى الأهلي السعودي، على أن يعود مع بداية الموسم القادم إلى الفريق الأبيض ويفعل عقده.

وكان الزمالك قد أعلن عن تعاقده مع حمدي النقاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده مع ناديه السابق الترجي التونسي.

الزمالك أعاد النقاز بعدما رحل عنه بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، ليقوم بفسخ تعاقده والانضمام إلى الترجي التونسي، وبعدما فسخ عقده عاد إلى الزمالك.

كيف سيسجل الأهلي حمدي النقاز في قائمته؟

ومن المقرر أن يقوم النادي الأهلي بتسجيل حمدي النقاز في قائمته خلال الوقت الحالي بشكل استثنائي، وذلك في ظل رحيل الصربي ليوبومير فيسا أثناء الموسم بسبب الإصابة.

الأهلي أثبت بالتقارير الطبية أن فيسا يعاني من إصابة مزمنة، ومن ثم قام بتوقيع مخالصة مالية معه ليرحل عن الراقي.

وتنص اللوائح على أحقية أي فريق في التعاقد وقيد لاعب جديد، بدلًا من اللاعب المصاب إصابة مزمنة، بشرط توافر التقارير الطبية التي تثبت ذلك.

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