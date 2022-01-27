رسميًا .. إعلان موعد قرعة كأس العالم قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا، موعد إجراء قرعة كأس العالم قطر 2022، البطولة التي ستنطلق في نوفمبر المقبل.

المونديال ينطلق في 21 من نوفمبر ويستمر حتى 18 من ديسمبر 2022، في دولة قطر، البلد العربي الأول الذي يستضيف الحدث العالمي.

وتقرر أن تقام القرعة في الأول من أبريل المقبل، بالعاصمة القطرية "الدوحة"، بمشاركة 32 منتخبًا.

لكن المراسم ستقام بحضور 30 منتخبًا فقط، مع بقاء مقعدين غير محسومين، سيتم حسمهما في يونيو المقبل، ضمن ملحق التصفيات.

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التصفيات المؤهلة للمونديال جارية خلال الفترة الحالية في مختلف القارات، باستثناء إفريقيا، وحسم 14 منتخبًا تأهلهم رسميًا.

المنتخبات التي تأهلت هي: البرازيل، هولندا، الأرجنتين، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إنجلترا، بلجيكا، كرواتيا، صربيا، سويسرا، إيران وكرواتيا.

يذكر أن قطر كانت قد استضافت كأس العرب 2021 في أواخر العام الماضي، في بطولة تجريبية لملاعب المونديال، تعويضًا عن إلغاء كأس القارات هذا العام، بسبب جائحة كورونا.