رسميًا - اعتماد الموعد الجديد لمواجهة النصر وأحد

رغم الاعتراضات إلا أن المباراة تم تأجيلها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اعتمدت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم الموعد الجديد لمواجهة النصر أمام أحد، بالجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

المباراة أحدثت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، بسبب نقلها وتأجيلها، مما أدى إلى استقالة عادل البطي؛ رئيس لجنة المسابقات.

رسميًا - عبدالإله مؤمنة رئيسًا للجنة المسابقات السعودية

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مواعيد مباريات الجولة الـ17 بالكامل، والتي أظهرت إقامة لقاء العالمي وأحد بعد غد الإثنين، على ملعب مدينة المجموعة الرياضية، في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت السعودية.

المباراة كان من المقرر أن تقام غدًا الأحد، إلا أنه تم نقلها لملعب المجمعة وتأخيرها 24 ساعة، بسبب انشغال ملعبي الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد بأعمال الصيانة وعدم صلاحية أرضيتهما لاستضافة المباريات.

🏟️ غداً الأحد تنطلق مباريات الجولة (17) من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان

تعرف على مواعيد مباريات الجولة وتفاصيلها 👇.. pic.twitter.com/7F4GKlj3dw — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٦ يناير ٢٠١٩

يذكر أن عادل البطي كان قد تقدم استقالته بالأمس من رئاسة لجنة المسابقات، بعدما أصدرت اللجنة بيانًا يفيد بتأجيل المباراة دون علمه.

واعترض ناديي النصر وأحد على نقل المباراة أو تأجيل، حيث تمسك بإقامتها بالرياض غدًا الأحد إلا أن اللجنة لم تستجب للاعتراضات.