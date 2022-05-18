رسميًا | اعتزال لاعب برشلونة دوليًا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اعتزال مهاجم نادي برشلونة، اللاعب بيير أوباميانج لكرة القدم الدولية وتمثيل بلاده الجابون.

حيث يعد نجم البلوجرانا، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ منتخبه الإفريقي، الذي كان يعتمد عليه كثيرًا في مواجهاته.

فبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن أوباميانج قد أرسل رسالة للاتحاد الجابوني يعلن فيها اعتزامه للاعتزال الدولي مع بعض الكلمات العاطفية.

ماذا قال أوباميانج؟

جاء في البيان ما يلي: "بعد 13 عامًا من الفخر بتمثيل بلدي، أعلن أنني أنهي مسيرتي الدولية".

وواصل: "أود أن أشكر شعب الجابون وكل من ساندني في الأوقات الجيدة مثل الأوقات العصيبة".

وأضاف: "سأحتفظ بالكثير من الذكريات الجيدة مثل اليوم الذي شاركت فيه لأول مرة مع الجابون، أو اليوم الذي عدت فيه من نيجيريا مع الكرة الذهبية الأفريقية".

وأوضح: "وكانت مشاركتها مع جميع الناس لحظة لا تُنسى، وأشكر رئيسنا، صاحب السعادة "علي بونجو أونديمبا" الذي دعم دائمًا الفهود وعمل من أجل تطور كرة القدم في بلدنا".

واختتم: "أخيرًا، أشكر والدي الذي أعطاني الرغبة في أن أفعل مثله، على أمل أن أجعله فخورًا بارتداء قميص منتخبنا".

ماذا عن مسيرة أوباميانج الدولية؟

شارك الدولي الجابوني مع منتخب بلاده في 72 مباراة، سجل من خلالها 30 هدفًا، فيما قدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

وكان من المقرر أن يمثل قائد آرسنال السابق الجابون في كأس الأمم الأفريقية هذا العام، لكنه ابتعد عن البطولة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

قبل أن يتعرض لمشاكل قلبية لفترة قليلة، ومن ثم تعالج منها وانتقل لبرشلونة، ليشارك معهم حتى الآن في 16 مباراة في الدوري، سجل من خلالها 11 هدفًا.

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