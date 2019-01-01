رسميًا - استمرار إطلاق اسم "محمد بن سلمان" على الدوري السعودي

22 من أغسطس الجاري موعدًا لانطلاق الموسم الجديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إطلاق اسم ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، على الموسم الثاني على التوالي من الدوري السعودي للمحترفين.

وتُقيم رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد، حفل تدشين للموسم الجديد 2019-2020.

الحفل مُقام في الصالة المغطاه بمدينة الملك عبد الله الرياضية، بحضور مسلي آل معمر؛ رئيس الرابطة، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس هيئة الرياضة، والفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، بجانب ممثلي الأندية.

وفي بداية الحفل قال رئيس هيئة الرياضة كلمته، معلنًا استمرار إطلاق اسم ولي العهد محمد بن سلمان على دوري الموسم الجديد، حيث قال: "كل الشكر للملك سلمان وولي العهد على دعمهما للرياضة، والتي كان آخرها الدعم السخي الذي أُعلن عنه من أسابيع 2.5 مليار للأندية، بجانب التأكيد على الاهتمام الخاص الذي يحظى به الدوري وأندية، واهتمام ولي العهد بتطوير الأنظمة المالية والإدارية في المملكة".

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وأضاف: "من هذا المنطلق وتقديرًا وعرفانًا بهذه المبادرات، يسرنا إعلان استمرار إطلاق اسم ولي العهد على هذه النسخة، لتصبح مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي التسمية التي نعتز بها جميعًا كجزء بسيط نكنها جميعًا لسموه، ونتمنى للأندية إسعاد جماهيرها وتقديم المتعة والإثارة للدوري".

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في 22 من الشهر الجاري، بمباراتين في اليوم الأول، بين النصر وضمك، والأهلي والعدالة.

يذكر أن الموسم الماضي توج النصر بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد منافسة شرسة مع الهلال، حسمها العالمي في الجولة الأخيرة.