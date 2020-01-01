رسميًا - استقالة معاذ حجي من منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقي

الكاف يتعرض لأزمات متواصلة خلال الأشهر الأخيرة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن المغربي معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قدم استقالته من منصبه.

وكان معاذ حجي قد تم تعيينه خلفًا للراحل عمرو فهمي الذي فارق الحياة منذ أيام، ولكن من المحتمل أن لا نرى حجي في منصبه فترة أكثر.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، بيانًا رسميًا، توضح أن معاذ حجي قدم استقالته بالفعل مساء اليوم من منصبه دون إبداء أسباب.

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وأشارت التقارير إلى أن بعض الأسباب التي دفعته للاستقالة هي أزمة التحقيقات واللعب المالي في الفترة الأخيرة والذي سيخضع لها الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

أزمات كبيرة تضرب الاتحاد الإفريقي في الفترة الأخيرة، وسيخضع الكثير من المسؤولون في الكاف للتحقيقات خلال الفترة المقبلة.

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ومنذ أشهر انتشرت بعض التقارير تدل على وجود بعض الأزمات داخل الاتحاد الإفريقي قد تطول الملغاشي أحمد أحمد رئيس الكاف بنفسه.

أزمات كبيرة تعيشها الكرة الإفريقية في الفترة الأخيرة قد تطيح ببعض الرؤوس العملاقة في مناصب هامة خلال الفترة المقبلة.