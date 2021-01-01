رسميًا .. استقالة مؤمنة من الأهلي ووزارة الرياضة تُعلن البديل وموعد الانتخابات

مؤمنة يرحل عن رئاسة النادي الأهلي

رفع عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي، استقالته إلى وزارة الرياضة من منصبه، بعد الأزمات التي واجهته مؤخرًا في رئاسة الراقي.

عبدالإله مؤمنة واجه الكثير من الصعوبات خلال الفترة الماضية منذ توليه رئاسة الأهلي، جعلت السير قدمًا بالنادي في وضع صعب للغاية مما أدى لسقوط الفريق بشكل كبير.

وكشفت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مؤمنة رفع الاستقالة إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

وقبل وزير الرياضة السعودي استقالة رئيس الأهلي، وقرر فتح باب الترشح لرئاسة الأهلي وعضوية مجلس الإدارة اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد.

وقرر عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، إسناد مهمة تسيير الأعمال في الأهلي إلى الأستاذ وليد غازي الرئيس التنفيذي للنادي.

الأهلي عانى كثيرًا خلال الفترة الماضية من الأزمات الإدارية والمالية، وهذا انعكس بشكل كبير على الفريق ومنافساته المختلفة سواء محلية أو قارية.