رسميًا.. استدعاء فاتي إلى قائمة منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا

استدعاء أنسو فاتي بدلًا من زميله في برشلونة لقائمة منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

انضم نجم برشلونة الصاعد أنسو فاتي إلى منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، ليحل محل زميله في الفريق كارلوس بيريز والذى أجبرته الإصابة على مغادرة المعسكر.

وتلقى الاتحاد الإسباني لكرة القدم إخطارًا من الفيفا بأحقية فاتي باللعب في صفوف منتخب إسبانيا، وذلك بعد حصوله رسميًا على الجنسية.

وكشفت مصادر صحفية إسبانية أن فاتي لن ينضم لمنتخب إسبانيا المشارك في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، لأن ذلك سيبعده عن برشلونة لمدة 5 أسابيع.

ولكن بسبب إصابة كارلوس بيريز نجم برشلونة الشاب الآخر، اضطر مدرب المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا لويس دي لا فوينتي لاستدعاء فاتي العائد من الإصابة بدوره.

وقال ديفيد جوردو مدرب منتخب تحت 17 عامًا: "لقد كان أمام فاتي العديد من الاختيارات، فهو يحمل جنسية البرتغال وبلده الأم غينيا بيساو، ولكنه اختار تمثيل إسبانيا في النهاية، بالنسبة لي أعتقد أنه من الأفضل أن يلعب مع الفئات السنية الأعلى، نظرًا لأنه قد استدعي من قبل لمنتخب تحت 21 عامًا"

بيكيه: ميسي هو أقرب أصدقائي في غرفة الملابس

يذكر أن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا للشباب يفكر جديًا في الوقت الحالي في استدعاء فاتي إلى قائمة المنتخب الإسباني والتي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.