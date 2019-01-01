رسميًا - استبعاد ميلان من الدوري الأوروبي الموسم المقبل

ميلان يخضع لعقوبة الاستبعاد الأوروبي لعام واحد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن محكمة التحكيم الرياضي رسميًا استبعاد ميلان من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي للموسم المقبل.

وكان ميلان قد ارتكب عدة مخالفات مالية بشأن تعاقداته مع لاعبين في مختلف الفئات السنية بعد انتقال ملكيته أكثر من مرة.

وتم فرض عقوبات مالية على ميلان تمنعه من التصرف بحرية في سوق الانتقالات وتفرض عليه قيودًا إضافية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

ومن أجل التسوية المالية ورفع هذه القيود، فضل ميلان الخضوع لعقوبة أخرى وهي الاستبعاد من المشاركة الأوروبية لموسم واحد.

ويعني الاستبعاد من المشاركة الأوروبية إبعاد الفريق عن أي بطولة ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومع تأهله للدوري الأوروبي باحتلاله المركز الخامس في الدوري الإيطالي للموسم المنصرم، سيتم منع ميلان من المشاركة في البطولة.

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يذكر أن الجار إنتر كان قد عانى من عقوبة مشابهة فيما يخص وضع قيود على تحكم الفريق في سوق الانتقالات، ولكنه لم يعاقب بالاسبتعاد الأوروبي.