رسمياً | استبعاد ميسي من قائمة برشلونة لمواجهة دينامو كييف

الأرجنتيني ليس في القائمة الأوروبية لمواجهة الثلاثاء

فجر رونالد كومان، مدرب الفريق، مفاجأة كبرى باستبعاد ليونيل ميسي من قائمة برشلونة المسافرة لأوكرانيا لمواجهة دينامو كييف لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

الأجواء بين ميسي وبرشلونة ليست على ما يرام منذ بداية الموسم، وبدت واضحة على مستواه الفني المتراجع الفترة الماضية.

وأعلن البلوجرانا قائمته التي شهدت مجموعة كبيرة من الغيابات بين الإصابة والاستبعاد، وعلى رأس الغائبين ميسي، القرار الذي وصفه النادي بالفني في منشور على موقعه الرسمي.

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وغاب المصابون جيرارد بيكيه، سيرجي روبرتو، أنسو فاتي، صامويل أومتيتي، وأراوخو، بينما تواجد عثمان ديمبيلي رغم التخوف من غيابه.

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القائمة شهدت استبعاد فرينكي دي يونج أيضاً لأسباب فنية حسبما أوضح البيان الخاص بالنادي عبر موقعه الإلكتروني، مع تعليق من كومان على غيابه هو وميسي بأنه لحاجة الثنائي للراحة.

وجلس ميسي احتياطياً في لقاء ريال بيتيس قبل التوقف لأسباب فنية أيضاً حسب تفسيرات الجهاز الفني، بينما ليس واضحاً أسباب استبعاد دي يونج الذي كانت تشير التقارير إلى مشاركته في قلب الدفاع لسد العجز.

ويتصدر البلوجرانا مجموعته بالعلامة الكاملة، تسع نقاط، بعد سابق فوزه في كل مبارياته التي لعبها حتى الآن بالمجموعة.