رسميًا - استبعاد معلول وضم ساسي لقائمة تونس النهائية بكأس أفريقيا

دون إبداء أسباب تم استبعاد ظهير أيسر الأهلي المصري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الفرنسي آلان جريس؛ المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة فريقه النهائية، استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

إعلان القائمة جاء بعد تحقيق الفوز أمام المنتخب الكرواتي وديًا بثنائية مقابل هدف وحيد، على أرض الأخير.

وأحدث المدير الفني الفرنسي مفاجأة باستبعاد علي معلول؛ المحترف في صفوف الأهلي المصري، وضم كريم العواضي؛ لاعب النجم الساحلي، بدلًا منه.

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فيما ضمت القائمة 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) – معز حسن (نيس الفرنسي) – معز بن شريفية (الترجي التونسي).

خط الدفاع: ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) – وجدي كشريدة (النجم الساحلي التونسي) – نسيم هنيد (الصفاقسي التونسي) – أيمن بن محمد (الترجي التونسي) – محمد دراجر (بادربورن اليوناني) – ديلان برون (جينت البلجيكي) – كريم العواضي (النجم الساحلي التونسي) – أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي) - رامي البدوي (الفيحاء السعودي).

خط الوسط: مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني) – غيلان الشعلالي (الترجي التونسي) – أنيس البدري (الترجي التونسي) – إلياس السخيري (مونبيلييه الفرنسي) – فرجاني ساسي (الزمالك) – بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) – يوسف المساكني (يوبين البلجيكي) – نعيم السليتي (ديجون الفرنسي) – وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي).

خط الهجوم: طه الخنيسي (الترجي التونسي) – فراس شواط (الصفاقسي التونسي).

وقرر جريس كذلك مرافقة حارس المرمى أيمن دحمان لبعثة المنتخب في مصر أثناء البطولة، بهدف الاستفادة، خاصة لما أبداه من جدية وانضباط خلال المعسكر، حيث يتنبأ له المدرب بمستقبل زاهر.

يذكر أنه من المنتظر أن تعود بعثة تونس إلى أرضها قادمة من كرواتيا لملاقاة بوروندي في 17 من الشهر الجاري، في آخر اللقاءات الودية قبل كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

ويستهل نسور قرطاج مشوارهم في كان 2019 بمواجهة أنجولا يوم 24 من الشهر الجاري ثم مالي في يوم 28 ثم موريتانيا في الثاني من يوليو المقبل.