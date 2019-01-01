رسميًا - استبعاد عمرو وردة من قائمة المنتخب المصري

المنتخب المصري تنتظره اليوم مواجهة هامة أمام منتخب الكونغو الديموقراطية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد اللاعب عمرو وردة من قائمة المنتخب المصري الاول لكرة القدم رسميًا.

وشهدت الأيام الماضية حالة جدل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اتهام اللاعب بالتحرش بأحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المنتخب المصري تنتظره اليوم مواجهة هامة أمام منتخب الكونغو الديموقراطية في ثاني مباريات المنتخبين بكأس أمم إفريقيا.

استبعاد عمرو وردة من صفوف المنتخب المصري😑#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/HNtqoMJmjF — جول مصر (@goaleg) June 26, 2019

وتداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو وصور للاعب، نشرتها أحدى الفتيات والتي شهدت بعض اللقطات الفاضحة.

وفي اتصال هاتفي بإيهاب لهيطة المسؤول الإعلامي بالمنتخب المصري، أكد أن الاستبعاد تم رسميًا من قبل مسؤولي الاتحاد المصري ولا يوجد رجعة في القرار.

مُحدث - تفاصيل قصة الفتاة التي أربكت معسكر مصر في أمم أفريقيا

يُذكر أن وردة كان قد شارك في مباراة المنتخب المصري الأول أمام منتخب زيمبابوي كلاعب بديل، قبل أن يتم استبعاده بشكل رسمي.