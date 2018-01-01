رسميًا - استبعاد علي الحبسي من قائمة عمان لبطولة آسيا

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تلقى المنتخب العماني، صدمة قوية قبل انطلاق بطولة كأس آسيا، بغياب حارسها علي الحبسي، بسبب الإصابة قبل البطولة ببضعة أيام.

وتنطلق البطولة الشهر المقبل، وكان الحبسي تلقى إصابة في مباراة الهلال أمام الأهلي ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المنتخب العماني استبعد الحبسي من قائمته رسميًا، المقرر لها أن تخوض منافسات كأس آسيا. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان الحبسي يحرس مرمى الهلال أمام الأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس الآمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بـ4 أهداف لـ3 لصالح الزعيم.

وتنطلق بطولة كأس الآمم الآسيوية 2019، يوم 5 يناير المقبل، حتى الأول من شهر فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

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ويشارك المنتخب العماني في البطولة بالمجموعة الخامسة، بجانب كلًا من منتخبات أوزبكستان الذي يفتتح مشاركتها بها، واليابان وتركمنستان.