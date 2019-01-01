رسمياً .. استبعاد رونالدو من قائمة يوفنتوس أمام ليتشي

صاروخ ماديرا لن يلعب أمام ليتشي بقرار من ساري

خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي من قائمة فريقه لمواجهة ليتشي يوم السبت في الدوري.

ويلعب يوفنتوس أمام ليتشي، عصر غد السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وقرر ساري إراحة رونالدو، واستبعده من قائمة السيدة العجوز الرسمية التي ستلعب أمام الفريق صاحب المركز السادس عشر.

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ويتصدر يوفنتوس الدوري برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن إنتر صاحب المركز الثاني.

وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: تشيزني – بوفون – بينسوجليو.

خط الدفاع: دي تشيليو – دي ليخت – أليكس ساندرو – بونوتشي – روجاني – ديميرال.

خط الوسط: بيانيتش – خضيرة – ماتويدي – إيمري تشان – رابيو – بينتانكور.

خط الهجوم: كوادرادو – ديبالا – هيجواين – بيرنارديسكي – أوليفيري – هان.