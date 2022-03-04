رسميًا | أخيرًا .. الأهلي يُقيل هاسي من منصبه

أعلن النادي الأهلي السعودي أخيرًا إقالة مدربه بيسنيك هاسي من منصبه ليُلبي مطالب إعلامييه وجمهوره، وذلك في أعقاب الخسارة أمام الاتفاق مساء اليوم الجمعة بهدف نظيف في الدوري السعودي.

هاسي وصل الأهلي بداية الموسم الجاري بعد تجربته الناجحة مع الرائد، ولكنه خيب كل الآمال وحظي بموسم سيئ جدًا مع الفريق خرج خلاله من كأس الملك وفقد كل حظوظه في التأهل لدوري أبطال آسيا القادم، بل أصبح حاليًا مهددًا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

النفيعي يستجيب للضغط ويُطيح بهاسي

الإدارة الأهلاوية بقيادة ماجد النفيعي دافعت كثيرًا عن هاسي وجددت الثقة به مرارًا وتكرارًا رغم ضغط الجمهور والإعلام القوي باتجاه إقالته، لكنها رضخت أخيرًا وأعلنت اليوم فسخ عقده.

الأهلي وعبر تويتر وجه الشكر للمدرب الألباني على الفترة الماضية وتمنى له التوقيع، ولكنه لم يُعلن بعد عن خليفته وسط توقعات بتولي السعودي صالح المحمدي المهمة مؤقتًا أو حتى نهاية الموسم الجاري.

#الأهلي ينهي علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم "بيسنيك هاسي".. pic.twitter.com/rNEp0XC1oG — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 4, 2022

كيف كانت مسيرة هاسي مع الأهلي؟

الأهلي تحت قيادة هاسي لعب 22 مباراة في الدوري السعودي لم يفز سوى في 5 وتعادل في 10 وخسر 7 مباريات، وقد سجل لاعبوه 28 هدفًا واستقبلوا 30.

الفريق يتواجد في المركز التاسع حاليًا برصيد 25 نقطة ويبتعد عن المربع الذهبي بـ12 نقطة، مع بقاء 3 مباريات مؤجلة للهلال صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.

الأهلي يُواجه الاتفاق صاحب المركز الـ14 برصيد 20 نقطة في الجولة القادمة، والخسارة حال حدثت ستُدخل الفريق في دوامة المنافسة للنجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

اقرأ أيضًا |