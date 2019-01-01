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رسميًا - اتحاد جدة يعلن ضم حارس مرمى برازيلي

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العميد يكشف عن ثاني صفقاته الشتوية

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي برئسة لؤي ناظر، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي.

وأوضح العميد أن البرازيلي اجتاز الكشف الطبي، الذي أجراه في المدينة الإماراتية "دبي"، ليوقع رسميًا على عقد مدته ثلاثة مواسم ونصف.

صاحب الـ31 عامًا قاد فريقه السابق جريميو البرازيلي للحصول على أربع بطولات، خلال 249 مباراة شارك بها.

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ويعد جروهي هو ثاني صفقات العميد الشتوية، حيث تم تقديم الإيفواري سانوجو؛ مهاجم يونج بويز السويسري، اليوم أيضًا، لوسائل الإعلام.

يذكر أن الاتحاد يعاني الموسم الجاري من تراجع الأداء والنتائج، حيث يحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد ست نقاط فقط.

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