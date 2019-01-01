رسميًا | اتحاد جدة يُعلن تعاقده مع مدافع الفيصلي

الرئيس أعلن عن الصفقة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن اتحاد جدة رسميًا مع حمدان الشمراني مدافع الفيصلي والمنتخب السعودي.

وتألق الظهير الأيسر صاحب الـ22 عامًا مع الفيصلي هذا الموسم مما جعله ينال دعوة لتمثيل المنتخب السعودي، وقد انضم الشمراني للفيصلي الصيف الماضي قادمًا من الأهلي.

وارتبط اسم اللاعب بعدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة أبرزها الهلال والأهلي، لكنه فضل اللعب لفريق الاتحاد.

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وأعلن العميد عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على تويتر موضحًا أن اللاعب وقع عقدًا يمتد حتى عام 2023.

وأشارت مصادر صحفية لأن قيمة الصفقة ستصل إلى 10 ملايين ريال سعودي وأن أحد أعضاء شرف الاتحاد ستكفل بقيمتها كاملة.

يُذكر أن الشمراني لعب 26 مباراة مع الفيصلي في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين وقد شارك مع المنتخب الأخضر في نهائيات كأس أمم آسيا 2019.