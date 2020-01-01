رسميًا .. اتحاد الكرة يعلن عقوبة ساسي وموعد تنفيذها

ساسي قام بفعل صادم في لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق ضد التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك بعد واقعة مباراة المصري البورسعيدي في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وكان ساسي قد حصل على بطاقة حمراء بسبب قيامه بالدخول في مناوشات مع حكم اللقاء مما أدى إلى طرده من المباراة بعد قيامه بنزع سماعة الحكم الخاصة بالتواصل مع طاقمه.

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وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف فرجاني ساسي 6 مباريات لما بدر منه في حق حكم اللقاء وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وتبدأ من مباراة سموحة السابقة في كأس مصر.

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وتعرض إمام عاشور لاعب الزمالك أيضًا للإيقاف مباراة واحدة – المقبلة – وغرامة مالية 50 ألف جنيه، لما بدر منه حسب تقرير مراقب وحكم المباراة.

كما قررت اللجنة تغريم نادي المصري البورسعيدي 50 ألف جنيه لما بدر من الحضور في المباراة أثناء سيرها.

الزمالك تمكن من الفوز في لقاء المصري بهدف دون رد، بالإضافة إلى الفوز في لقاء أمس على سموحة في دور الـ16 من كأس مصر.