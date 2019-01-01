رسميًا - اتحاد الكرة المصري يخاطب وزارة الرياضة لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري

اتحاد الكرة ينتظر موافقة وزارة الرياضة لتطبيق تقنية الفيديو

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، بيانًا رسميًا بشأن تطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان الاتحاد المصري قبل الموسم الحالي، قد أعلن أن هناك نية في تطبيق تقنية الفيديو خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

وجاء البيان أن اتحاد الكرة المصري سيخاطب وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية من أجل الحصول على الموافقة بشأن إتمام التعاقد مع أحد الشركات للمساعدة لتطبيق تقنية الفيديو.

وأكد مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، أنهم ينتظروا الموافقات القانونية والمالية، للتعاقد مع أحدى الشركات لتطبيق تقنية الفيديو خاصًة وأن التكلفة عالية.

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وأوضح البيان أن تقنية الفيديو ستكلف اتحاد الكرة ما يقرب من 16 مليون جنيه في الموسم بواقع 3 آلاف دولار في المباراة الواحدة.

وسيكون هناك الكثير من الدورات التدريبية للحكام على تقنية الفيديو عقب التعاقد مع الشركة التي ستوفر التقنيات لتطبيقها في مصر.