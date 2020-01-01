رسميًا - اتحاد الكرة العراقي يقدم استقالة جماعية

استقالة جماعية في اتحاد الكرة العراقي.

قرر اتحاد الكرة العراقي، تقديم استقالة جماعية، مقابل إسقاط جميع القضايا المرفوعة عليهم في المحاكم العراقية، بعد اتهامهم بتزوير أوراق.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العراقي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا يعلن خلاله تقديمة استقالة جماعية للاتحاد.

وجاء نص بيان الاتحاد العراقي كالآتي: "بحضور برلماني وحكومي، تمت الموافقة على تقديم استقالة جماعية للمكتب التنفيذي لاتحاد الكرة العراقي".

وتابع: "مقابل أن يتم سحب وغلق كل القضايا المرفوعة في المحاكم العراقية، وإغلاق الملف نهائياً والسعي لإخراج أمين سر اتحاد الكرة صباح رضا، ورئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة ستار زوير، من السجن بعفو رئاسي".

وأشار البيان إلى أن الاستقالة أصبحت بعهدة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان العراقي، ووزير الشباب والرياضة، ليتم إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت محكمة جنايات الرصافة في بغداد، قد أصدرت حكمًا بالسجن 18 شهرًا ضد أمين سر الاتحاد، ورئيس لجنة الاستئناف، على خلفية دعوى رفعها عدنان درجال، متهمًا إياهما بتزوير أوراق تريحه لانتخابات الاتحاد في 2018.

فيديو | النصر يتوج بلقب كأس الإمارات بعد الفوز على شباب الأهلي