رسميًا - إيقاف جميع مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 لمدة ست دقائق
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلنت اللجنة الطيبة لكأس أمم أفريقيا مصر 2019 بيانًا صحفيًا، للتحذير من ارتفاع درجات الحرارة بالبلد المستضيف خلال فترة إقامة البطولة.
النسخة الـ32 من الكان تستضيفها بلاد الفراعنة للمرة الخامسة في تاريخها، في الفترة من 21 من يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى.
وأوضح بيان اللجنة، أنه نظرًا لإقامة البطولة في الصيف، لأول مرة في تاريخها، فإن جميع المباريات سيتم إيقافها مرتين كل منها ثلاث دقائق، وتحديدًا في الدقيقتين 30 و75.
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وسيكون مسموحًا للاعبين خلال هذه المدة أن يتناولوا المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمنشفات المبللة.
اللجنة أشارت في بيانها كذلك أنه سيكون هناك تجهيزات خاصة لأي حالة طوارئ في إطار التعاون مع اللجنة الطبية المحلية بقيادة الدكتور محمد سلطان.
يذكر أن المباراة الافتتاحية ستقام بعد غدٍ الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على استاد القاهرة، حيث ستجمع بين منتخبي مصر وزيمبابوي.
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الخبرة ستكون حليفه هذه المرة 👴
لكن هل تواصل لعنة "برشلونة" الحلول به؟ 🤔#يلا_جول #YallaGoal pic.twitter.com/5hHtrCmeth