أعلن نادي إنتر الإيطالي حصول شركة ليون روك على نسبة 31.05% من أسهم الفريق ليصبح مستثمرًا جديدًا ينضم لإدارة النادي.

وذكر النادي في بيان رسمي حصول شركة ليون روك على 31.05% من أسهم الفريق ليصبح منضمًا إلى الإدارة ولكن لا يحق لهم إصدار القرارات.

وقال ستيفن تشانج، رئيس إنتر، في تصريحات للموقع الرسمي: "في 2018 وبفضل جهود جميع العاملين في الإدارة والتدريب وحتى اللاعبين حققنا الكثير من النجاحات الرياضية وكذلك الاقتصادية بحقوق الرعاية والتسويق".

وتابع: "هذا النجاح جلب اهتمام شركة ليون روك كابيتال مما دفعهم للاستثمار في النادي بهدف تحقيق أحلامنا بإعادة إنتر ليكون بين أفضل الفرق في العالم داخل وخارج الملعب".

