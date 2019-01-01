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رسميًا - إنتر يعلن ضم لازارو

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Getty Images
ظهير هيرتا برلين فالنتينو لازارو ينضم رسميًا إلى إنتر

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أعلن إنتر الإيطالي رسميًا ضم الظهير الدولي النمساوي فالنتينو لازارو قادمًا من هيرتا برلين الألماني.

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وكان لازارو قد خضع للفحص الطبي بمدينة ميلانو صباح اليوم الإثنين تمهيدًا للإعلان الرسمي.

ولعب لازارو دورًا هامًا مع هيرتا برلين في منافسات الدوري الألماني خلال الموسم الماضي مما جعله مطمعًا لأكثر من نادٍ.

ومع وصول أنطونيو كونتي إلى إنتر ورغبته في تعزيز مركز الظهير الأيمن، وقع الخيار على لازارو ليكون هو ظهير النيراتزوري القادم.

وحسب المصادر الصحفية في إيطاليا فإن الصفقة ستكلف خزائن إنتر حوالي 20 مليون يورو.

رسميًا - دييجو جودين لاعبًا في صفوف إنتر

يذكر أن إنتر قد أعلن صباح اليوم عن تعاقده رسميًا مع المدافع الدولي الأوروجوياني دييجو جودين.  

 

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