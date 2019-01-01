رسميًا - إنتر يعلن ضم باريلا

باريلا في إنتر لـ 4 سنوات مقابل 45 مليون يورو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن إنتر رسميًا ضم جوهرة وسط ملعب كالياري نيكولو باريلا بعقد مدته 4 سنوات بعد تجاوزه الفحوصات الطبية بنجاح.

وحسب سكاي فإن الصفقة ستكلف خزينة إنتر 45 مليون يورو، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه إدارته مع نادي كالياري.

وستكون الصفقة عبارة عن إعارة لعام مقابل 17 مليون يورو، مع إلزامية الشراء مقابل 20 مليون يورو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وستكون الـ 8 ملايين يورو المتبقية هي الإضافات التي ستتعلق بتتويج إنتر بالبطولات خلال مدة عقد اللاعب.

وسيمتد عقد باريلا مع إنتر لمدة 4 سنوات ينتهي في عام 2023، مقابل راتب سنوي يقدر بـ 2.5 مليون يورو سنويًا.

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يذكر أن باريلا كان مرشحًا للانضمام إلى روما أو باريس سان جيرمان، ولكنه اختار إنتر الذي يشجعه منذ أن كان طفلًا.