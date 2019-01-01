رسميًا - سانشيز يرتدي القميص رقم 7 في إنتر

القميص رقم 7 في إنتر بات من نصيب أليكسيس سانشيز بعد رحيل إيكاردي إلى باريس سان جيرمان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي إنتر رسميًا ارتداء النجم التشيلي أليكسيس سانشيز للرقم 7، وذلك بعدما ارتدى الرقم 11 بشكل مبدأي عقب انضمامه إلى النيراتزوري.

وانضم النجم التشيلي إلى إنتر قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، الأمر الذي أعلنه النيراتزوري منذ أيام قليلة.

ومن خلال تقديمه كلاعب لأزرق ميلانو، ارتدى سانشيز القميص رقم 11 بشكل مبدأي، وذلك خلال المباراة التي جلس فيها بديلًا أمام كالياري.

وكان من المنتظر أن يرتدي ماورو إيكاردي الرقم 7، بعدما انتزعت منه الإدارة رقمه المفضل والذي ارتداه طوال سنوات تواجده في النادي من أجل روميلو لوكاكو.

وطلب إيكاردي من إدارة إنتر أن تعطيه الرقم 7، وأبدى النادي موافقته على ذلك، قبل أن يرحل المهاجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان في آخر ساعات الميركاتو.

جوارديولا: سانشيز سيتألق مع إنتر

يذكر أن أليكسيس سانشيز قد ارتدى الرقم 7 في آرسنال وفي مانشستر يونايتد، حيث يعد رقمه المفضل والذي قدم به أفضل المستويات خاصة في آرسنال.