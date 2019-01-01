رسميًا - إلغاء ملحق الصعود والهبوط بالدوري السعودي

إجراء تعديلات على لائحة لجنة المسابقات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر مسحل، اليوم الثلاثاء، اعتماد لائحة جديدة للجنة المسابقات.

وحدد الاتحاد اختصاصات اللجنة في تنظيم وإدارة المسابقات والمباريات الرسمية والودية باستثناء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

الاتحاد السعودي قرر كذلك إلغاء ملحق الهبوط الوصعود، حيث تقرر أن يهبط ثلاثة فرق من الدوري الممتاز إلى الدرجة الأدنى، أما من دوري الدرجة الأولى فيصعد ثلاثة فرق إلى الدرجة الأعلى مباشرة، ويهبط أربعة فرق إلى الدرجة الأدنى.

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التعديلات شملت كذلك الإجراءات الفنية في المباريات، حيث تحدد أن تكون مقاعد البدلاء للفريق المستضيف على يسار المنصة ما لم يتفق الفريقان على غير ذلك، فيما تكون نسبة جماهير الضيف 30%، بينما نسبة 50% للفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ونهائي كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر ما لم يتفق الفريقان على غير ذلك.

يذكر أن إدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان انتقلت إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين بدلًا من لجنة المسابقات.