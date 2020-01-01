رسميًا .. إلغاء مباراة مصر وتونس واعتبار منتخب شباب الفراعنة خاسرًا

انفراجة بمنتخب مصر للشباب قبل مواجهة تونس.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة شمال إفريقيا للشباب، عن إلغاء مباراة مصر وتونس، واعتبار منتخب الفراعنة خاسرًا للمباراة، بسبب عدم اكتمال القوام الأساسي له.

وكان وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، قد أكد على أن المسحة الطبية الأخيرة لمنتخب الشباب المصري، أظهرت سلبية 2 من لاعبي الفراعنة، وذلك قبل مواجهة تونس بساعات قليلة.

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العطار قال خلال تصريحات لموقع في الجول: "مسحة المصابين بفيروس كورونا، أظهرت سلبية لاعبين منهم، هما محمود صابر وأحمد نبيل، وهو ما يعني توفر 16 لاعبًا لمباراة تونس، وإمكانية خوض المباراة بشكل طبيعي".

المدير التنفيذي تابع: "الأزمة الآن هي أن المسحة كانت خارج الإطار الرسمي، ونحاول حاليًا أن نحصل على الموافقة لإدراج الثنائي في قائمة الفراعنة وخوض مباراة تونس".

وأشار مراسل التليفزيون التونسي، إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة منعقدة حاليًا، لاتخاذ القرار النهائي بشأن المباراة، وأن الأمر متعلق الآن بالمسحة الخاصة باللاعب حمزة حسين.

وَأضاف: "مسحة حمزة حسين التي أجراها في الاتحاد الإفريقي "كاف" أثبتت سلبيتها، بينما المسحة التي أجريت في تونس من جانب الاتحاد التونسي، تشير إلى إيجابيتها".

واختتم العطار تصريحاته قائلًا: "لدينا أمل كبير للحصول على الموافقة لخوض مباراة تونس، وسنكمل قائمة المنتخب، من أجل خوض لقاء تونس".

وبذلك يعد المنتخب المصري للشباب، منسحبًا للمباراة الثانية على التوالي، بعد عدم قدرته على خوض المباراة السابقة أمام المنتخب الليبي، بسبب النقص العددي، في ظل إصابة 14 لاعبًا من قوام المنتخب بفيروس كورونا.