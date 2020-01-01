رسميًا .. إقامة الدوري الإيطالي بدون جمهور لمدة شهر

قرار بتأجيل مباراة إنتر ونابولي في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بعد الإجراءات الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

أعلنت السلطات الإيطالية رسمياً بشكل رسمي إقامة كافة الأحداث الرياضية بدون جمهور لمدة شهر حتى الثالث من أبريل، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتعليق كافة الأنشطة الرياضية في مناطق الإصابة.

وطالبت السلطات الإيطالية جميع الأندية باتخاذ جميع إجراءات حماية اللاعبين لمنع تفشي المرض.

وصرح فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي في وقت سابق أن المباريات المقبلة من الدوري ستقام بدون حضور جماهيري، بسبب الخوف من فيروس كورونا.

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يأتي ذلك بعد ارتفاع حالات الوفاة جراء الفيروس لما يزيد عن 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 3000 شخص في إيطاليا.

وكان قد تقرر اليوم تأجيل مباراة إنتر ضد نظيره نابولي في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا والتي كان من المقرر أن تقام مساء الأربعاء.

جاء هذا عقب اجتماع وافق فيه النادي الميلاني ونظيره نابولي على تأجيل المباراة في ظل رغبتهم في خوضها بوجود جماهير بعد التدابير الوقائية الأخيرة.

وقررت الحكومة الإيطالية منع التجمعات الجماهيرية لمدة شهر للحد من خطر فيروس كورونا، وهو ما قد ينعكس على بقية مباريات الدوري الإيطالي.

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وجرى في وقت سابق اجتماع بين ممثلي الأندية الإيطالية لبحث الموقف واتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بالمؤجلات والمباريات المقبلة من الدوري.

وتملك الأندية خيار لعب المباريات بشكل طبيعي لكن دون جماهير وخلف الأبواب المغلقة أو تأجيلها، وهو ما قد يتسبب في كارثة بنهاية الموسم بسبب المواعيد المتداخلة وبطولة يورو 2020.

وقال فينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة: "يجب أن نحترم ونقدر معايير الصحة، كل البطولات ستستمر لكن خلف الأبواب المغلفة فقط".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد أكد في تصريحات صحفية أن الحكومة لن تدخل في ذلك الأمر من قريب أو بعيد، وأن القرار النهائي سيكون للأندية.

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت تفشيًا كبيرًا لفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا، وعدة دول حول العالم مما تسبب في حالة ذعر كبيرة.

ديربي إيطاليا يُلعب مطلع الأسبوع القادم

4/3/2020

ذكرت مصادر صحفية إيطالية أن الاحتمال الأقرب الآن أن تقام مباراة الديربي بين يوفنتوس وإنتر مساء الأحد المقبل والذي يوافق الثامن من مارس.

ومن المرجح أن تحتوي قائمة دوري الدرجة الأولى الإيطالية نهاية هذا الأسبوع على ست مباريات مؤجلة، بداية من سامبدوريا أمام فيرونا السبت، بما في ذلك يوفنتوس وإنتر يوم الأحد، وكلها بدون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن تطورات الفيروس وانتشاره أنه بعد ارتفاع عدد الحالات إلى أكثر من 3000 حالة في إيطاليا اليوم، بما في ذلك 107 حالة وفاة، أعلنت الحكومة أنها ستغلق جميع المدارس والجامعات حتى 15 مارس..

ويمكن تمديد ذلك، لأن نصيحة اللجنة العلمية كانت إغلاق جميع التجمعات العامة الكبيرة لمدة 30 يومًا بدلاً من 15 يومًا.

ووفقًا للمصادر فإن هذا يعني أنه سيتم لعب مؤجلات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإيطالي في 7 و 8 مارس بدلاً من مباريات الأسبوع 27.