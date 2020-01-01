دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

رسميًا .. إعلان جدول الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2020 - 2021

كتب | عبده الليثي
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كأس الدوري السعودي
كأس الدوري السعودي
الدوري السعودي يستعد للانطلاق الشهر المقبل

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الجديد استعدادًا لانطلاقه في الشهر المقبل.

وكشفت الرابطة عن انطلاق الدوري السعودي للمحترفين في يوم 17 أكتوبر حيث تبدأ المباريات بمواجهة الشباب وأبها على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتلعب في أول جولة 3 مواجهات بجانب الافتتاحية وهم التعاون والفيصلي، والوحدة أمام القادسية والهلال مع العين الصاعد حديثًا.

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    وتقع مواجهة الهلال أمام النصر في ديربي الرياض، بين بطل ووصيف النسخة الماضية يوم 21 نوفمبر المقبل على استاد الملك فهد الدولي.

    وكشفت الرابطة على جدول الدور الأول الذي سينتهي يوم 23 و24 يناير المقبل، حيث تصل عدد المباريات في الدور الأول فقط لـ120 لقاء.

    ويدخل الهلال بطل النسخة الماضية من أجل الدفاع على اللقب، خاصًة بعد الصدمة الآسيوية بسبب استبعاده من المنافسات بسبب إصابات فيروس كورونا.

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