رسميًا - إعفاء بترجي من رئاسة الأهلي.. والصائغ يسيّر الأعمال

أهلي جدة يستعد لانعقاد جمعية عمومية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية قرار بإنهاء مهمة عبدالله بترجي في رئاسة أهلي جدة.

وكان بترجي قد تولى رئاسة الأهلي مؤخرًا ولكن الفريق مر بمرحلة صعبة للغاية في الموسم المنصرم واحتل المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت الهيئة العامة في بيان رسمي إسناد المهمة لأحمد بن بكر الصائغ بتسيير أعمال النادي خلال المرحلة المقبلة حتى انعقاد جميعة عمومية.

وجاء بيان الأهلي رسميًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على النحو التالي:

تكليف المهندس أحمد الصائغ بتسيير أعمال النادي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية.#الأهلي pic.twitter.com/7dtavkcC8k

— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) May 30, 2019

ومن المفترض أن الرئيس الجديد يحسم أكثر من ملف في أهلي جدة خاصًة المدرب الأجنبي.