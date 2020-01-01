رسمياً .. إريكسن لإنتر من توتنهام والأخير يعوضه بلو سيلسو

بعد مفاوضات طويلة إريكسن يخرج من توتنهام

أعلن نادي إنتر رسمياً، حصوله على توقيع كريستيان إريكسن، قادماً من توتنهام بعقد ينتهي في 2024.

وكان من المنتظر أن ينتهي عقد اللاعب الدنماركي، مع سبيرز بنهاية الموسم الجاري ورفض اللاعب تجديد تعاقده مع توتنهام.

صاحب الـ 27 عامًا كان يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد، خلال الصيف الماضي، ولكن المفاوضات تعثرت وأبدى كونتي مدرب إنتر اهتمامه باللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

ولم يتم الكشف عن مبلغ الصفقة، ولكن وفقاً للتقارير الصحفية فإنه قد يصل إلى 20 مليون يورو، وهذا ما طلبته إدارة توتنهام للتخلي عن اللاعب.

وكشف النيراتزوري عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، أن اللاعب الدنماركي سيرتدي القميص رقم 24 مع الفريق خلال مشواره.

وانضم إريكسن إلى توتنهام في 2013 قادماً مع أياكس، ليشارك مع الفريق اللندني منذ ذلك الوقت في 305 مباراة نجح خلالها في تسجيل 69 هدفاً وصناعة 89 آخرين.

كيف يلعب إنتر مع إريكسن؟

جدير بالذكر أن صفقة إريكسن، هي ثالث صفقات النيراتزوري الشتوية بعد التعاقد مع أشلي يونج من مانشستر يونايتد، وفيكتور موسيس من تشيلسي.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة توتنهام تعاقدها مع اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو قادماً من ريال بيتيس الإسباني.

وانضم الأرجنتيني صاحب الـ 23 عاماً إلى الفريق اللندني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة، قبل أن تفعل إدارة توتنهام اليوم بند الشراء بعقد يمتد إلى 2025.