رسميًا - أيمن بن محمد يغيب عن تونس أمام موريتانيا

نسور قرطاج كذلك يفتقدون غيلان الشعلالي بالمباراة نفسها

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأكد غياب أيمن بن محمد؛ لاعب وسط منتخب تونس، عن لقاء فريقه المقبل أمام المنتخب الموريتاني، بعد تعرضه للإصابة.

نسور قرطاج يختتمون دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019 بملاقاة المرابطين في الثاني من يوليو المقبل، على استاد السويس.

واشتكى بن محمد من آلام في العضلة الضامة عقب المباراة الأخيرة أمام مالي بعد أن نزل بديلًا في الدقائق الأخيرة.

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وأوضحت الفحوصات الطبية أن اللاعب يحتاج إلى راحة لمدة أربعة أيام فقط وليست بالخطيرة، لكنه لن يشارك في لقاء المرابطين.

يذكر أن تونس تفتقد في اللقاء نفسه كذلك لخدمات اللاعب غيلان الشعلالي، لتراكم البطاقات.

كتيبة الفرنسي آلان جيريس؛ المدير الفني، تعاني من فقد النقاط، حيث تعادلت في أول جولتين بنتيجة 1-1 أمام منتخبي أنجولا ومالي.

وتحتل تونس المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، خلف مالي المتصدرة بأربع نقاط ثم أنجولا ثالثًا بنقطتين ثم موريتانيا أخيرًا بنقطة واحدة.