رسميًا - أوليفر كان بديلًا لرومينيجة في إدارة بايرن ميونيخ

أوليفر كان رئيسًا لمجلس إدارة بايرن ميونيخ بداية من 2022 خلفًا لرومينيجة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أصدر بايرن ميونيخ بيانًا يفيد فيه أن الحارس الأسطوري للنادي أوليفير كان سيخلف كارل هاينس رومينيجة كرئيس لمجلس إدارة النادي.

وأعلن بايرن ميونيخ رسميًا عن التكشيل الجديد لمجلس إدارته والذي سيتم تشكيله بحلول العام 2022 أي بعد 3 سنوات من الإعلان عنه.

وعلى الرغم من الإعلان عن ذلك صيف العام الحالي، إلا أن مجلس إدارة بايرن ميونيخ الموجود حاليًا سيستمر حتى 2022 قبل أن يتم إعادة تشكيله مرة أخرى.

— FC Bayern München (@FCBayern) August 30, 2019

ولم يترك الفريق البافاري الأمور حتى يحين موعدها، بل أنه فضل إصدار البيان قبل موعد تنفيذه بـ 3 سنوات حتى تسير الأمور بنظام معروف للجميع.

وكان من المتوقع أن يتولى أوليفر كان منصبًا إداريًا في بايرن ميونيخ، ولكن المفاجأة كانت في اختياره كرئيس لمجلس الإدارة وفي منصب حساس كان يتولاه رومينيجة.

وسيتولى كان منصبًا باللجنة التنفيذية للفريق بدءًا من يناير 2020، على أن يستمر في منصبه هذا لعامين قبل أن يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة في 2022.

رسمياً | هونيس يستقيل من رئاسة بايرن ميونيخ

يذكر أن رئيس النادي أولي هونيس كان قد قدم استقالته بالأمس، وذلك بعد فترتي رئاسة لبايرن ميونيخ توسطتهما فترة قضاها في السجن.