رسميًا .. أولى بشائر مواجهتي الهلال والنصر الآسيويتين

الهلال والنصر يواجهان برسبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي في ربع النهائي

أعلنت وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن مفاجأة من العيار الثقيل للجماهير، قبل ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

المملكة السعودية تستضيف مباريات ربع نهائي البطولة القارية لمنطقة الغرب، والتي ستشهد مواجهتي الوحدة الإماراتي أمام النصر السعودي، والهلال أمام برسبوليس الإيراني، في 16 من أكتوبر الجاري.

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وقررت وزارة الرياضة بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية، رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في كلتا المباراتين.

وأوضحت الوزارة أن الحصول مقتصرًا على الجماهير فوق 12 عامًا، والذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

الدوري السعودي يقوم هذا الموسم على حضور جماهيري بنسبة 40%، بعدما اضطر الموسم الماضي إلغاء الحضور نهائيًا بعد أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن العالمي وصل لربع النهائي بعد التغلب على تراكتور الإيراني، بهدف نظيف، سجله فينسينت أبو بكر، في الدقيقة 11 من عمر المباراة.

أما الهلال فانتصر بالدور الـ16 أمام الاستقلال الإيراني بثنائية نظيفة، أحرزها بافيتمبي جوميس وسالم الدوسري.