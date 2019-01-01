رسمياً | أولسن إلى كالياري.. ديفريل إلى ساسولو

موسم الهجرة من روما..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن روما الإيطالي انتقال مهاجمه جريجوار ديفريل على سبيل الإعارة إلى ساسولو الإيطالي.

وكان روما قد تعاقد مع ديفريل قادماً من ساسولو على سبيل الإعارة في 2017، قبل أن يتم الصفقة في 2018، وهو نفس الموسم الذي أعاره خلاله إلى سامبدوريا، ليسترده ويعيره من جديد إلى ساسولو.

وينتقل ديفريل -28 عاماً- على سبيل الإعارة مقابل 3 مليون يورو، مع حق الشراء بقيمة 9 مليون يورو.

Gregoire Defrel has today completed an initial loan move to .



Good luck, Gregoire!



➡️ https://t.co/B4zyHRr62C pic.twitter.com/uKnfZUwD9D — AS English (@ASRomaEN) August 30, 2019

على الناحية الأخرى انتقل الحارس السويدي روبن أولسن من صفوف الذئاب إلى كالياري على سبيل الإعارة.

Robin Olsen has today completed a loan move to .



Good luck, Robin!



➡️ https://t.co/wVIeqEH3K7 pic.twitter.com/8qpiXzuJDC — AS Roma English (@ASRomaEN) August 30, 2019

يأتي ذلك بعد تعاقد روما مع باو لوبيز حارس مرمى ريال بيتيس، الذي صنف كأغلى حارس في تاريخ الذئاب.

يذكر أن أولسن كان قد انضم لروما في الصيف الماضي، حيث خاض 35 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات.