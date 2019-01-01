رسميًا - أولتراس الرجاء والوداد المغربيين يعلنان مقاطعتهما للقاء الديربي

الكوفا سود والكورفا نورد يتحدان

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدرت رابطا مشجعي ناديي الرجاء والوداد المغربيين، بيانًا رسميًا مشتركًا، للتعبير عن استيائهما من إصدار الجامعة المغربية على نقل لقاء الديربي بين الفريقين من ملعب مركب محمد الخامس، معلنين مقاطعتهما للمباراة.

اللقاء من المقرر أن يقام في السادس من الشهر الجاري، على ملعب مراكش، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة، بعدما قررت الجامعة إغلاق مركب محمد الخامس، لأعمال الصيانة.

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وجاء في بيان كورفا سود وكورفا نورد: "بعد نقاش عميق و مستفيض بين مجموعات الكورفا سود و الكورفا نورد حول مستجدات الساحة الكروية و العشوائية في تدبير الشأن الرياضي و التسيير بحيث أصبح الإرتجال و التخبط سمتان في اتخاد القرارات و كذا تبعيات مباراة الأحد قررت المجموعات مقاطعة مباراة الديربي ، وجاء هذا القرار على خلفية ترحال اللقاء في كل مرة لمدينة جديدة كأنه عرض سيرك أو مهرجان موسيقي، وكذلك لتفادي الفخاخ المنصوبة خصوصا لحساسية الطريق والتي من المتوقع أن تكون مشتركة".

وأضاف: "كما نخص الذكر.. إغلاق مركب محمد الخامس: في غياب استراتيجية واضحة و خطة عمل محكمة يطلع عليها الرأي العام و خاصة الفرق المعنية و جماهيرها يتم اللجوء للحل الأسهل و هو الإغلاق عوض العمل على تحسين جودة التنظيم و سهولة الولوج للمرافق و هو ما يطرح تساؤلات حول أين و كيف صرفت أموال الإصلاحات ؟ و لماذا بالضبط في وسط الموسم و في عز المنافسات الرياضية".

البيان اختتم: "تغريب الديربي.. من المخزي عدم قدرة المسؤولين على تنظيم حدث كروي محلي في الوقت الذي راهنوا فيه على تنظيم حدث عالمي و آخر قاري ، فبترحيل الديربي عن موطنه يفقده حماسه و رونقه، كما نشير أن المجموعات تعمل على ميثاق شرف فيما بينها يضم مجموعة من الضوابط هدفها الحد من المشاكل و الصراعات و سيتم الإعلان عنه في الأيام القليلة القادمة".

وكان جواد الزيات؛ رئيس الرجاء، قد أعلن في مؤتمر صحفي بالأمس أنه سيتقدم اليوم الخميس، بطلب رسمي للجامعة المغربية، لطلب تأجير اللقاء.

الأخضر يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، ولا يزال له ثلاث مباريات مؤجلة، بينما يحتل وداد الأمة الصدارة برصيد 24 نقطة.