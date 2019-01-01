رسميًا .. أودينيزي يضم مهاجم ريال مدريد الشاب بعقد طويل الأجل

تمت الصفقة بنجاح

أعلن نادي أودينيزي عبر موقعه الرسمي، توصل مجلس الإدارة إلى اتفاق مع مسؤولي نادي ريال مدريد، بموجبه وقع النادي الإيطالي مع مهاجم فريق الكاستيا كريستو جونزاليس بعقد طويل الأجل لمدة خمس سنوات.

وبحسب ما أعلنه موقع أودينيزي، فقد أنهى الشاب البالغ من العمر 22 عامًا كافة إجراءات نقله إلى ملعب "فريولي"، لكن دون الكشف عن أية تفاصيل مادية تتعلق بالصفقة.

وانضم كريستو للنادي الملكي في صيف 2017 قادمًا من ترينيفي، ليقضي عامين مع فريق الكاستيا، شارك خلالهما في 72 مباراة، وتمكن من تسجيل 32 هدفًا، غير أنه نال فرصة اللعب للفريق الأول 4 مرات، منهم مباراة على مستوى الليجا الموسم الماضي.

وبعد توقيع العقود بشكل رسمي، قال المدير الرياضي لأودينيزي بيربولو مارينو لموقع النادي الرسمي "كريستو مهاجم شاب وحاد على المرمى، ويُجيد اللعب في كل مراكز الهجوم، قد نعتمد عليه في مركز رأس الحربة أو المهاجم الثاني".

عفوًا هذا ليس ملعب 5 جويلية، ولكن أنتم الآن في حضرة الجمهور الجزائري من معقل ستاد القاهرة الدولي.🏟️



ربي يفرحكم الليلة 🙌pic.twitter.com/njESDzHLQj#إفريقيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

وأتم حديثه المقتضب "لد تم إعداد بشكل جيد، ومعنا سيشق طريقه تدريجيًا ليتطور مع الوقت ويثبت أنه صفقة مثيرة للاهتمام".