رسميًا .. أنشيلوتي يعود لتدريب ريال مدريد خلفًا لزيدان!

ريال مدريد يعلن عن عودة كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق كخليفة للراحل بنهاية الموسم زين الدين زيدان.

أعلن نادي ريال مدريد عن نجاحه في ضم المدير الفني الإيطالي القدير كارلو أنشيلوتي ليعود للعمل في صفوف الملكي من جديد بعد ست سنوات على رحيله.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن أنشيلوتي وافق على تدريب الملكي بالرغم من وجود عقد يجمعه بإيفرتون.

وكان أنشيلوتي هو المدير الفني لريال مدريد في الفترة بين 2013 و2015 عندما حصل على لقب دوري أبطال أوروبا العاشر في تاريخ النادي.

وتوصل ريال مدريد مع أنشيلوتي ونادي إيفرتون لاتفاق بإنهاء عقد المدرب الإيطالي مع الفريق الإنجليزي سعيًا لعودته لتدريب الملكي.

ريال مدريد يرد على زيدان: ماذا عن نقد الذات؟!

ولم يكن أنشيلوتي هو المرشح الوحيد لتدريب ريال مدريد، حيث ارتبط اسم ماسيميليانو أليجري وأنطونيو كونتي وماوريسيو بوتشيتينو وراؤول جونزاليس.

وأعلن ريال مدريد قبل أيام عن رحيل زين الدين زيدان عن تدريب الفريق بعد موسم صفري فشل فيه في تحقيق أي بطولة مع الملكي.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي سيباشر عمله في ريال مدريد بشكل فوري، وسيكون أول تجمع كامل له مع الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد بعد انتهاء بطولتي كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا.