رسميًا .. أندية الدوري الإيطالي تصوت على تخفيض الرواتب

أندية الدوري الإيطالي تقرر تخفيض رواتب نجومها بشكل رسمي بعد تصويت الرابطة.

كشفت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن موافقة أنديتها بالإجماع على تخفيض رواتب لاعبيهم فيما تبقى من الموسم الجاري.

جاء هذا بعد اجتماع تم من خلاله التصويت على الأمر، حيث وافق 19 ناديًا على ذلك ولم يرد يوفنتوس بسبب اتخاذه للقرار بالفعل قبل عدة أيام.

وقررت الأندية أن تخفض ثلث الرواتب لو لم يعد موسم كرة القدم من جديد ولم يتم خوض أي مواجهات جديدة في الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا.

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واتخذت الأندية قرارًا أيضًا بتخفيض الرواتب لو عادت الكرة من جديد في الأسابيع المقبلة، لكن التخفيض هذه المرة سيكون لسدس الراتب فقط.

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وستبدأ الأندية في الوقت الحالي التفاوض مع نجومها وأعضاءها من أجل تنفيذ تلك الخطة التي وافقت عليها أندية الرابطة بالإجماع في اجتماع اليوم.

وكانت أندية الدوري الإيطالي قد أعربت بشكل واضح عن رغبتها في إكمال الموسم وعدم إنهاؤه دون بطل ودون تحديد المراكز في الدوري الإيطالي نظرًا للخسارة المادية الفادحة التي قد يتسبب فيه هذا.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوزه على إنتر قبل ساعات من إعلان تأجيل مواجهات البطولة بسبب فيروس كورونا.