رسميًا | أمرابط يجد ناديه الجديد، وينقل صراع الهلال والنصر لليونان

عقد أمرابط انتهى مع النصر هذا الصيف

حسم المغربي نور الدين أمرابط وجهته الجديدة بعد انتهاء رحلته مع النصر بانتهاء عقده وعدم تجديده، إذ أعلن نادي أيك أثينا اليوناني انضمامه لصفوف الفريق بدءًا من موسم 2021-2022.

أمرابط خاض مسيرة مذهلة مع النصر بدأت صيف 2018 وتُوجت بفوزه بعدة ألقاب أبرزها الدوري السعودي موسم 2018-2019 حين صنع ثنائيًا مرعبًا لدفاع الخصوم مع مواطنه عبد الرزاق حمدالله.

صاحب الـ34 عامًا انتظر إدارة النصر حتى اللحظات الأخيرة أملًا في توقيع عقد جديد حتى وإن كان لمدة 6 أشهر فقط، لكن غلق جميع أبواب النادي السعودي في وجهه قاده للعودة إلى أوروبا والتوقيع للنادي اليوناني.

أيك أعلن عبر موقعه الرسمي توقيع أمرابط على عقد يمتد لعامين، وقد استعرض مسيرته الكروية وسلط الضوء على إنجاز الفوز بالدوري السعودي مع النصر.

أمرابط سيُواجه في الدوري اليوناني منافسه السابق في السعودية "رازفان لوشيسكو" الذي يتولى تدريب باوك حاليًا، مما يعد بمثابة نقل لصراع الهلال والنصر إلى اليونان.

يُشار إلى أن لوشيسكو قاد الهلال لعام ونصف تقريبًا حقق بهما لقبي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي قبل أن يرحل في فبراير الماضي لتراجع الأداء والنتائج.