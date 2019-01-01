رسميًا | أليجري يرحل عن يوفنتوس بنهاية الموسم

يوفنتوس أعلن انتهاء ولاية أليجري

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل ماسيلميانو أليجري، المدير الفني للفريق، عن السيدة العجوز بنهاية الموسم الحالي.

أليجري تولى تدريب يوفنتوس في 2014 وحقق لقب الدوري الإيطالي 5 مرات و4 كؤوس ووصل مرتين لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال البيانكونيري في بيان رسمي إنّ أليجري لن يتواجد على مقاعد الفريق في موسم 2019-2020 كما سيخرج مع الرئيس أندريا أنيللي في مؤتمر غدًا، السبت، للحديث عن مغادرته.

مدرب ميلان السابق نجح في تحقيق 11 بطولة خلال 5 سنوات وفرض سيطرة كاملة على البطولات الإيطالية.

BREAKING: Allegri will not be the manager next season ⚫⚪ pic.twitter.com/ammBHImko7 — Goal (@goal) May 17, 2019

وكانت التقارير الصحفية أرجعت رغبة إدارة يوفنتوس في التخلص من أليجري بعد الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي.

جدير بالذكر أنّ أنطونيو كونتي، مدرب البيانكونيري السابق، قريب من العودة لخلافة أليجري.