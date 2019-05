رسميًا | أليجري يرحل عن يوفنتوس بنهاية الموسم

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل ماسيلميانو أليجري، المدير الفني للفريق، عن السيدة العجوز بنهاية الموسم الحالي.

أليجري تولى تدريب يوفنتوس في 2014 وحقق لقب الدوري الإيطالي 5 مرات و4 كؤوس ووصل مرتين لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال البيانكونيري في بيان رسمي إنّ أليجري لن يتواجد على مقاعد الفريق في موسم 2019-2020 كما سيخرج مع الرئيس أندريا أنيللي في مؤتمر غدًا، السبت، للحديث عن مغادرته.

مدرب ميلان السابق نجح في تحقيق 11 بطولة خلال 5 سنوات وفرض سيطرة كاملة على البطولات الإيطالية.

