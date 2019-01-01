رسمياً - أكويلاني يعلن اعتزال كرة القدم

قضى الموسم الماضي بعيداً عن الملاعب

أعلن لاعب الوسط الإيطالي ألبرتو أكويلاني، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، رغم تلقيه العديد من العروض هذا الصيف.

صاحب الـ34 عاماً قضى الموسم الماضي بأكمله بدون أي فريق جديد يلعب له، ليقرر إنهاء مشواره بحثاً عن تحدي من نوع آخر.

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وقال أكويلاني عبر رسالة على موقع "إنستجرام":بعد فترة طويلة من التفكير، قررت الاعتزال تماماً رغم تلقي العديد من العروض".

وأضاف:"أنظر الآن لحلمي في الطفولة بممارسة كرة القدم، وأشكر كل من عاصرتهم على مدار السنوات الطويلة بمسيرتي".

هيجوايين يقترب من الدوري الإيطالي، وإنتر في طريقه لضم لاعب جديد، إليكم أبرز اخبار الانتقالات مع #ميركاتو_جول pic.twitter.com/95FSkHUbVp — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وكان أكويلاني قد رحل عن لاس بالماس عقب نهاية عقده الصيف الماضي بعد هبوط الفريق، ليفشل في الالتحاق بنادي جديد.

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الإيطالي المخضرم بدأ مسيرته مع روما، قبل الانتقال لليفربول في 2009 بـ20 مليون يورو، ليلعب بعدها لأندية فيورنتينا، سبورتنج لشبونة وبيسكارا وساسولو.