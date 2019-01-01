رسميًا - أشلي كول يعلن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي

أشلي كول نجم تشيلسي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عمر الـ 38 بعد مسيرة طويلة في مع الساحرة المستديرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن النجم الإنجليزي أشلي كول اعتزاله بشكل نهائي لكرة القدم كلاعب، بعد وصوله لعمر الـ 38 واقترابه من الـ 39.

جاء هذا عبر شاشة شبكة "سكاي سبورتس"، حيث أكد اللاعب أنه لن يكون له علاقة بكرة القدم كلاعب من بعد اليوم.

وكان أشلي كول متواجدًا عبر شاشات الشبكة لتحليل مباريات الدوري الإنجليزي التي تقام اليوم ضمن لقاءات الجولة الثانية من البريميرليج.

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ولعب كول لعدة أندية إنجليزية منها أرسنال وكريستال بالاس وتشيلسي قبل أن يرحل لروما الإيطالي في ٢٠١٤ ومن بعده لوس أنجلوس جالاكسي.

وكان آخر نادي لعب له كول هو ديربي كاونتي بداية من يناير الماضي وحتى نهاية الموسم المنصرم، ولم يتفق مع أي نادي في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن كول يملك ثلاث ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا بجانب لقب في الدوري الاوروبي وسبعة ألقاب في الدرع الخيرية ومثلهم في كأس الاتحاد الإنجليزي ولقب في كأس الرابطة.